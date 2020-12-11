AB, Türkiye ile yapıcı gündem üzerine çalışmak istiyor - Son Dakika

AB, Türkiye ile yapıcı gündem üzerine çalışmak istiyor

11.12.2020 15:29
AB, Türkiye ile yapıcı gündem üzerine çalışmak istiyor, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye el uzatmak ve Türkiye ile yapıcı gündem üzerine çalışmak istediklerini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye el uzatmak ve Türkiye ile yapıcı gündem üzerine çalışmak istediklerini söyledi.

Başbakan Merkel, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrası AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile düzenlenen ortak basın toplantısında zirvenin sonuçlarını değerlendirdi.

Merkel, Almanya'nın AB dönem başkanlığı döneminde Türkiye ile ilişkilerde yapıcı bir gündem umduğuna işaret ederek, "Ancak bize göre, Doğu Akdeniz'de meşru olmayan sondaj çalışmaları nedeniyle yeni liste hazırlama kararı almak zorunda kaldık. Buna rağmen Türkiye'ye el uzatmak ve Türkiye ile yapıcı gündem üzerine çalışmak istiyoruz. Türkiye ile ilişkilerde daha çok şeyler düşünmüştük ancak biz de hayal kırıklığına uğradık. Bunu açıkça ifade etmek istiyorum." dedi.

AB Yüksek Temsilcisini bir sonraki zirveye kadar Türkiye ile iş birliği konusunda şu an görüşülen konuların ötesinde bir rapor hazırlanması yönünde görevlendirdiklerini aktaran Merkel, bu rapor ışığında Türkiye ile ilişkiyi görüşeceklerini ifade etti.

Alman Şansölye bir gazetecinin, Yunanistan'ın, AB'den Türkiye'ye silah ambargosu talepleri ve Almanya'nın Türkiye'ye verilmesi gündemde olan denizaltıları vermemesi isteğiyle ilgili soruya ise Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu ve NATO içindeki ülkelerin birbirlerine stratejik bağımlılıkları bulunduğunu vurgulayarak, "Diğer taraftan gerginlikler de mevcut. Bundan dolayı bu konuyu yoğun bir şekilde ele almaya değer." değerlendirmesinde bulundu.

Angela Merkel, silah ihracatları konularının NATO kapsamında görüşülmesi gerektiğine işaret ederek, "Türkiye ile ilgili yeni ABD yönetimiyle koordinasyon içinde olmak istediğimize işaret ettik. Bundan dolayı bugün ne Almanya'nın silah ihracatlarıyla ilgili ne de bunun dışındaki düşüncelere ilişkin bir şey söyleyebilirim. Biz AB Yüksek Temsilcisinin raporunu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkel, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dağıtımında tüm AB üyesi ülkelerin koordinasyon içinde olacaklarını, bununla tüm ülkelerin eşit erişime sahip olacağını göstermek istediklerini belirtti.

AB'nin 1,8 trilyon avroluk bütçesi ve Kovid-19'un ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma paketinin kabul edilmesiyle rahatladığını ifade eden Merkel, "Bu çok büyük bir işti." yorumunu yaptı.

"Türkiye ile iş birliği yapmaya hazırız"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye ile ilişkilerin zorlu bir konu olarak zirvede ele alındığını aktardı.

AB'nin orta ve uzun vadede jeopolitik çıkarlarını savunma söz konusu olduğunda Türkiye ile ilişkilerin çok önemli olduğunu vurgulayan Michel, kısa vadede ise ekimdeki zirvede alınan kararlar gereği durumu değerlendirdiklerini ve Türkiye hakkında kısıtlayıcı bir karara gittiklerini söyledi.

Michel, zirvenin sonuç bildirisindeki "AB'nin tüm üye ülkelere göç akımlarının sorumlu şekilde yönetimi hakkında Türkiye ile iş birliğine hazır olacağına" yönelik ifadenin ne anlama geldiği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Türkiye ile iş birliği yapmaya hazırız. Yaptığımız şey zor bir konu olan göç meselesinde Türkiye ile daha fazla iş birliğidir. Tüm AB üyelerinin sorumlu bir iş birliği ve iyi bir anlayış içinde Türkiye ile iş birliği yapması önemlidir. Bu cümlenin tek yorumlama şekli budur."

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de yaptığı açıklamada, Türkiye konusunun her zaman önemli olduğunu belirterek, "İspanya her zaman AB'nin Türkiye ile yapıcı ve pozitif bir diyaloğundan yana oldu. Zirveden çıkan karar da oldukça dengeli ve sağlam bir karar. AB üyesi Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi ile dayanışma içinde bulunup, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'deki bazı hareketlerinden duyulan endişeler dile getiriliyor. Stratejik ve çok fazla ortamda bir ortak olan Türkiye ile yapıcı bir diyaloğa kapıları kapatmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, Angela Merkel, Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Türkiye ile yapıcı gündem üzerine çalışmak istiyor - Son Dakika


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