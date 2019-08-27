Son Dakika Haberleri: AB-Türkiye İlişkileri Neden Tıkanıyor?
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AB-Türkiye İlişkileri Neden Tıkanıyor?

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye ilişkilerinin içinden geçtiği sorunlu dönemi yorumlayan uzmanlar, dini, kültürel ayrılıklar kaynaklı ön yargıların yanı sıra demokrasi konusuna yaklaşım farklılığını üyelik müzakerelerinde ilerleme sağlanmasına engel olarak görüyor.

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Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye ilişkilerinin içinden geçtiği sorunlu dönemi yorumlayan uzmanlar, dini, kültürel ayrılıklar kaynaklı ön yargıların yanı sıra demokrasi konusuna yaklaşım farklılığını üyelik müzakerelerinde ilerleme sağlanmasına engel olarak görüyor

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:00 
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