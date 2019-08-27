AB-Türkiye İlişkileri Neden Tıkanıyor?
1 saat önce
Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye ilişkilerinin içinden geçtiği sorunlu dönemi yorumlayan uzmanlar, dini, kültürel ayrılıklar kaynaklı ön yargıların yanı sıra demokrasi konusuna yaklaşım farklılığını üyelik müzakerelerinde ilerleme sağlanmasına engel olarak görüyor.
Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye ilişkilerinin içinden geçtiği sorunlu dönemi yorumlayan uzmanlar, dini, kültürel ayrılıklar kaynaklı ön yargıların yanı sıra demokrasi konusuna yaklaşım farklılığını üyelik müzakerelerinde ilerleme sağlanmasına engel olarak görüyor
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:00
ABD Savunma Bakanlığıdan F-35 açıklaması: Türkiye bir müttefiktir Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı 3-1 ile geçti! "Sigaraya 5 TL zam yapıldı" iddiası yalanlandı 2 kişinin öldüğü vinç kazası göz göre göre gelmiş