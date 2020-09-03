"AB-Türkiye İlişkilerine Güvenlik Eksenli Bakış: Doğu Akdeniz ve Libya" paneli - Son Dakika

"AB-Türkiye İlişkilerine Güvenlik Eksenli Bakış: Doğu Akdeniz ve Libya" paneli

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Avrupa Birliğinin Yunanistan ve Türkiye arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili tutumuna ilişkin "Avrupa'nın, Türkiye ile ilgili ikiyüzlü ve ikircikli tutumunun anlaşılır bir tarafı yok." dedi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Avrupa Birliğinin Yunanistan ve Türkiye arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili tutumuna ilişkin "Avrupa'nın, Türkiye ile ilgili ikiyüzlü ve ikircikli tutumunun anlaşılır bir tarafı yok." dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından "AB-Türkiye İlişkilerine Güvenlik Eksenli Bakış: Doğu Akdeniz ve Libya" paneli düzenlendi.

Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca'nın moderatörlüğünde düzenlenen online panelde, Büyükelçi Musa, Libya, Suriye, Doğu Akdeniz bağlamında Türkiye, Fransa ve Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan gerilimi anlattı.

Doğu Akdeniz'de, Türkiye'ye karşı yürütülen tüm faaliyetlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu dile getiren Musa, şöyle devam etti:

"Türkiye ile Yunanistan arasında çıkan sorunları iki ülkenin kendi arasında halletmesi gerekiyor. Bu tip sorunlar başka ülkeler arasında da yaşanıyor. AB sanki iki ülke arasında ilk defa böyle bir sorun yaşanıyormuş gibi Türkiye ile Yunanistan sorununu Avrupa gündemine taşıyor ve sorunu Avrupalılaştırıyor. Avrupa'nın, Türkiye ile ilgili ikiyüzlü ve ikircikli tutumunun anlaşılır bir tarafı yok. Türkiye Doğu Akdeniz'de kendisi için özel bir tasarruf istemiyor. AB ülkeleri kendi aralarında bir münasebet olduğu zaman bir kıstasa müracaat ederken Türkiye söz konusu olduğunda ise sözüm ona birlik ve dayanışma altında Yunanistan'ın taleplerini Türkiye'ye dayatıyorlar. Bu mümkün değil. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. AB'nin Türkiye Yunanistan arasındaki sorunlara bir kere müdahale etme yetkisi yok."

"Avrupa'nın kendi çıkarlarını gözetmesi lazım"

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un en büyük hedefinin 2022 seçimlerinde başarıyla çıkmak ve Merkel'den sonra AB içindeki en güçlü lider konumuna gelmek olduğunu kaydetti.

Macron'nun AB içinde güçlü liderlik hayalleri kurarken karşına Türkiye'nin çıktığını belirten Bağış, Fransa'nın, Türkiye'nin Afrika'da sürdürdüğü proaktif politikasını durdurmaya çalıştığını dile getirdi.

AB'nin somut ve ortak bir politikası bulunmadığını vurgulayan Bağış, şöyle devam etti:

"Daha çok dayanışmacı bir politika sürdürüyorlar. Dolayısıyla Yunanistan ve Fransa'nın haksız olduğunu bile bile destek veriyorlar. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Yunanistan'ın haksız olduğunu bile bile arkasında duruyor ve şımartıyorlar. Türkiye'nin hukuken yüzde yüz haklı olduğunu, kapalı kapılar ardında birçok Avrupalı lider, siyasetçi, hukukçu ve akademisyen söylüyor. Avrupa'nın güvenli enerjiye ulaşabilmesi için Türkiye'ye ihtiyacı var. Böyle bir konuda bile enerji faslını açamıyorlar GKRY veto ettiği için. Bu sadece akıl tutulması olarak tanımlanabilir."

24 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek AB Dışişleri Bakanlar toplantısında Türkiye'ye yönelik bir yaptırım çıkmayacağını belirten Bağış, Türkiye ve Yunanistan'ın tansiyonu düşürmesine yönelik bir açıklamanın çıkabileceğini, Türkiye'ye yönelik bir yaptırımın AB'nın zararına olacağını ifade etti.

Doğu Akdeniz, Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 23:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'AB-Türkiye İlişkilerine Güvenlik Eksenli Bakış: Doğu Akdeniz ve Libya' paneli - Son Dakika

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