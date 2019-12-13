AB: Türkiye-Libya anlaşması üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ediyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB: Türkiye-Libya anlaşması üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ediyor - Son Dakika Dünya

AB: Türkiye-Libya anlaşması üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ediyor

6 saat önce

AB: Libya anlaşması üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ediyor

AB: Türkiye-Libya anlaşması üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ediyor, System.String[]

Brüksel'de Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanlarını bir araya getiren zirvede Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma da masaya yatırıldı. Yunanistan'ın itirazları sonucu konuyu görüşen Avrupa Birliği, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini, deniz hukuku sözleşmesine aykırı olduğunu ve üçüncü ülkeler için yasal sonuç doğuramayacağını açıkladı. Avrupa Birliği'nin açık bir şekilde Yunanistan ve Güney Kıbrıs hükümetiyle bu konuda dayanışma içinde olduğu belirtildi.


Resmi Gazete'de yayımlanan kararda 27 Kasım'da İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihi 8 Aralık 2019 olarak belirlenmişti.

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Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:01 
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