Son Dakika Haberleri: AB, Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde eksi 2,3'ten yüzde 0,3'e yükseltti
Son Dakika Ekonomi AB, Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde eksi 2,3'ten yüzde 0,3'e yükseltti

AB, Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde eksi 2,3'ten yüzde 0,3'e yükseltti

7 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin büyüme tahminini 2019 için yüzde eksi 2,3'ten 0,3'e yükseltti.

AB, Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde eksi 2,3'ten yüzde 0,3'e yükseltti, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin büyüme tahminini 2019 için yüzde eksi 2,3'ten 0,3'e yükseltti.


AB Komisyonu, 2019 Sonbahar Ekonomik Tahminler Raporu'nu yayımladı.

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Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:13 
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