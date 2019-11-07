AB, Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde eksi 2,3'ten yüzde 0,3'e yükseltti
7 saat önce
Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin büyüme tahminini 2019 için yüzde eksi 2,3'ten 0,3'e yükseltti.
Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin büyüme tahminini 2019 için yüzde eksi 2,3'ten 0,3'e yükseltti.
AB Komisyonu, 2019 Sonbahar Ekonomik Tahminler Raporu'nu yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:13
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