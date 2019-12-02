Son Dakika Haberleri: AB, Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde eksi 2,3'ten yüzde 0,3'e yükseltti
Son Dakika Dünya AB, Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde eksi 2,3'ten yüzde 0,3'e yükseltti - Son Dakika Dünya

AB, Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde eksi 2,3'ten yüzde 0,3'e yükseltti

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin büyüme tahminini 2019 için yüzde eksi 2,3'ten 0,3'e yükseltti.

AB, Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde eksi 2,3'ten yüzde 0,3'e yükseltti, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin büyüme tahminini 2019 için yüzde eksi 2,3'ten 0,3'e yükseltti.


AB Komisyonu, 2019 Sonbahar Ekonomik Tahminler Raporu'nu yayımladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ailelerden bebek bezi çağrısı: Ekonomik yük oluşturan yüzde 18'lik KDV indirilsin
NATO zirvesi öncesi Türkiye'den "şantaj" çıkışı: İfadeler kabul edilebilir değil Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 18:36:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB, Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde eksi 2,3'ten yüzde 0,3'e yükseltti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]