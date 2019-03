Ab-Türkiye Ortaklık Konseyi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Darbe girişiminden sonra OHAL ile beraber çok sayıda eleştiriler geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Darbe girişiminden sonra OHAL ile beraber çok sayıda eleştiriler geldi. Ama aynı eleştiriler Fransa'ya gitmedi. Fransa'daki de ciddi bir terör saldırısıydı küçümsemiyoruz, ama bizdeki darbe girişimiydi. Fransa aynı OHAL'i ilan etti. İşte bu 'dayanışma anlayışıyla' içimizde bulunduğumuz bir çifte standarttır. Farklı yaklaşımların bir göstergesidir." açıklamasında bulundu.



Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Ortaklık Konseyi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Türkiye-AB ilişkilerinde yakın gelecekte beklentilerin ne olduğunun sorulması üzerine Çavuşoğlu, diyaloğun önemine değinerek, "Önemli olan her konuda anlaşmak değil, karşılıklı diyalog ve iş birliğiyle birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Her konuda hem fikir olmasak da düşüncelerimizi karşılıklı paylaşıyoruz." diye konuştu.



Çavuşoğlu, Türkiye ve AB'nin bölgesel, insani ve güvenlik konularında da birlikte çalıştığını ve karşılıklı bilgilendirmelerde bulunduğunu kaydetti.



"Türkiye'ye yöneltilen eleştiriler Fransa'ya yöneltilmedi"



Çavuşoğlu, bir Yunan gazetecinin insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ilişkin Türkiye'deki duruma yönelik bir sorusuna, "2002 yılında iktidara geldiğimiz günden bu yana Türkiye'de AB'nin ve Avrupa Konseyinin de tavsiyelerini dikkate alarak büyük reformlar yaptık." dedi.



AB, Avrupa Konseyi ve uluslararası toplumun bu reformları "sessiz devrimler" olarak nitelendirdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Dolayısıyla Erdoğan liderliğindeki hükümetlerimiz her zaman reformcu olmuştur ve bu anlamda da özgürlük alanlarını genişlettik." açıklamasında bulundu.



Çavuşoğlu, 2012'de başlayan Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte, Türkiye'nin teröre karşı yaptığı mücadele kapsamında aldığı tedbirlerden sonra insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanında eleştirilerin gelmeye başladığını ifade etti.



"Bizim aldığımız her bir tedbir en temel insan hakkı olan yaşam hakkını, yani insanlarımızın yaşamının korunması için alınmıştır. Ülkemizin güvenliği ve bekası için alınmıştır." diyen Çavuşoğlu, terörle mücadele konusunda da Türkiye'nin hiç bir zaman taviz vermeyeceğinin ve kararlılıkla adım atacağının altını çizdi.



Çavuşoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Darbe girişiminden sonra OHAL ile beraber çok sayıda eleştiriler geldi. Ama aynı eleştiriler Fransa'ya gitmedi. Fransa'daki de ciddi bir terör saldırısıydı küçümsemiyoruz, ama bizdeki darbe girişimiydi. Fransa aynı OHAL'i ilan etti. İşte bu 'dayanışma anlayışıyla' içimizde bulunduğumuz bir çifte standarttır. Farklı yaklaşımların bir göstergesidir." diye konuştu.



OHAL'in kalkmasının ardından Türkiye'nin tekrar reformaları hayata geçirmeye başladığını belirten Çavuşoğlu, bunun kimseyi ikna etmek için yapılmadığını, uluslararası toplum ve AB ile iş birliği içinde olmanın herkese fayda sağladığının altını çizdi.



"Yunanistan azınlık haklarını vermiyor"



Çavuşoğlu, "Bugün Yunanistan'da yaşayan azınlıklara Yunanistan haklarını vermiyor. Bugün Yunanistan'daki müftüler haklarını kullanamıyor. Bugün Yunanistan'daki Türkler kendisine 'Ben Türk'üm' diyemiyor." ifadesini kullandı.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin buna ilişkin üç kararının bulunduğunu anımsatan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın bu kararlı uygulamadığına dikkati çekti.



Türkiye'nin AİHM kararlarını uyguladığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin insan hakları konusunda çok hassas olduğunu ifade etti.



(Bitti)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Narenciye Üreticileri Portakalın Kabuğunu 6 Liradan Avrupa'ya İhraç Ediyor

Lokanta Masalarında Artık Tuz Yer Almayacak

Çavuşoğlu, Canlı Yayında AB Temsilcisi'ni Yerin Dibine Soktu: PKK'yı Aklama Çalışması Var

Eksi Sözlük, Skandal Yorum İçin Açıklama Yaptı: Yasal Süreç İşlemektedir