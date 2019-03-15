Ab-Türkiye Ortaklık Konseyi Toplantısı Sonrası Ortak Basın Toplantısı - Mogherini
1 saat önce
- Bakanların toplantı için gelişleri AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin konuşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonunun Avrupa Komşuluk...
- Bakanların toplantı için gelişleri AB
Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
'nin konuşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa
Komisyonunun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn
ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:25 Kaynak: AA
Chelsea, Napoli ve Valencia Avrupa Liginde Çeyrek Finalde
9 Futbolcusuyla FIFA'lık Olan Beşiktaş, Avrupa Kupaları'ndan Men Cezası Alabilir
Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu Uzun Bir Aradan Sonra Milli Takıma Geri Döndü