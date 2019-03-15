Son Dakika Haberleri: Ab-Türkiye Ortaklık Konseyi Toplantısı Sonrası Ortak Basın Toplantısı - Mogherini

Ab-Türkiye Ortaklık Konseyi Toplantısı Sonrası Ortak Basın Toplantısı - Mogherini

1 saat önce

- Bakanların toplantı için gelişleri AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin konuşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonunun Avrupa Komşuluk...

- Bakanların toplantı için gelişleri
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin konuşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonunun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile ortak basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:25 Kaynak: AA

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