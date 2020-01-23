AB Türkiye Raportörü Amor, TBMM'yi ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Politika AB Türkiye Raportörü Amor, TBMM'yi ziyaret etti - Son Dakika

AB Türkiye Raportörü Amor, TBMM'yi ziyaret etti

6 saat önce

Ankara'da bulunan AB Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, TBMM'yi ziyaret ettiTBMM'ye gelen Amor, TBMM Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Emrah Karayel ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ile birlikte Şeref Holü'nü gezdi.

AB Türkiye Raportörü Amor, TBMM'yi ziyaret etti, System.String[]

Ankara'da bulunan AB Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, TBMM'yi ziyaret etti


TBMM'ye gelen Amor, TBMM Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Emrah Karayel ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ile birlikte Şeref Holü'nü gezdi. Amor, 15 Temmuz darbe girişiminde atılan bombaların hasar verdiği Şeref Holü'ne çiçek bırakarak, saygı duruşunda bulundu.


Gaziantep ve İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Ankara'ya gelen Amor, siyasi parti liderleri ve genel başkan yardımcıları ile görüştü. - ANKARA

Avrupa Birliği, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:15 Kaynak: İHA
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