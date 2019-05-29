Son Dakika Haberleri: AB Türkiye Raporu: Üyelik rafa kalktı, pragmatik bir ilişkiye doğru
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AB Türkiye Raporu: Üyelik rafa kalktı, pragmatik bir ilişkiye doğru

47 dakika önce

Avrupa Komisyonu Türkiye Raporu, 29 Mayıs günü açıklandı. Raporda demokratikleşme, hukukun üstünlüğü ve ekonomi alanında geriye gidişe dikkat çekiliyor.

AB Türkiye Raporu: Üyelik rafa kalktı, pragmatik bir ilişkiye doğru, System.String[]
Uzun zamandır açıklanması beklenen Avrupa Komisyonu 2019 yılı Türkiye Raporu nihayet Çarşamba günü kamuoyuyla paylaşıldı. Rapor, konjonktürel olarak Türkiye'nin yoğun geçen seçim gündemi, ekonomik gidişat ve yargı bağımsızlığı alanlarının fotoğrafını çekti.

Yargı sistemi konusunda AB'nin tavsiyelerinin dikkate alınmadığı yönünde eleştiri getirilen raporda, ekonomik kurumların bağımsızlığı konusundaki endişeler dillendirildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:38 
Ekonomi, Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya
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