AB Türkiye Raporu: Üyelik rafa kalktı, pragmatik bir ilişkiye doğru
47 dakika önce
Avrupa Komisyonu Türkiye Raporu, 29 Mayıs günü açıklandı. Raporda demokratikleşme, hukukun üstünlüğü ve ekonomi alanında geriye gidişe dikkat çekiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:38
Uzun zamandır açıklanması beklenen Avrupa Komisyonu 2019 yılı Türkiye Raporu
nihayet Çarşamba günü kamuoyuyla paylaşıldı. Rapor, konjonktürel olarak Türkiye'nin yoğun geçen seçim gündemi, ekonomik gidişat ve yargı bağımsızlığı alanlarının fotoğrafını çekti.
Yargı sistemi konusunda AB'nin tavsiyelerinin dikkate alınmadığı yönünde eleştiri getirilen raporda, ekonomik kurumların bağımsızlığı konusundaki endişeler dillendirildi.
Kremlin Sözcüsü Peskov: S-400'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor
Türkiye'nin elektriğini güneşten sağlayacak ilk arıtma tesisinde sona gelindi
Edin Dzeko, Inter ile Anlaşma Sağladı!
ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye bir S-400 tehdidi daha