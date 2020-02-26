AB-Türkiye ticaret anlaşması, Suriyeli mülteci kriziyle başa çıkmada yardımdan daha iyi bir çözüm

Yaklaşık 10 yıldır devam eden Suriye'deki savaş, Esad rejiminin Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesine yaptığı son saldırılarla bir 'kreşendoya' ulaşıyor.



Milyonlarca Suriyeli yeniden, acımasız rejimin kontrolü dışındaki son büyük bölgede yaşananlardan kaçmaya zorlanıyor.