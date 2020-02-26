AB-Türkiye ticaret anlaşması, Suriyeli mülteci kriziyle başa çıkmada yardımdan daha iyi bir çözüm - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB-Türkiye ticaret anlaşması, Suriyeli mülteci kriziyle başa çıkmada yardımdan daha iyi bir çözüm - Son Dakika Dünya

AB-Türkiye ticaret anlaşması, Suriyeli mülteci kriziyle başa çıkmada yardımdan daha iyi bir çözüm

6 saat önce

Yaklaşık 10 yıldır devam eden Suriye'deki savaş, Esad rejiminin Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesine yaptığı son saldırılarla bir kreşendoya ulaşıyor. Milyonlarca Suriyeli yeniden, acımasız rejimin kontrolü dışındaki son büyük bölgede yaşananlardan kaçmaya zorlanıyor.

AB-Türkiye ticaret anlaşması, Suriyeli mülteci kriziyle başa çıkmada yardımdan daha iyi bir çözüm, System.String[]

Yaklaşık 10 yıldır devam eden Suriye'deki savaş, Esad rejiminin Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesine yaptığı son saldırılarla bir 'kreşendoya' ulaşıyor.


Milyonlarca Suriyeli yeniden, acımasız rejimin kontrolü dışındaki son büyük bölgede yaşananlardan kaçmaya zorlanıyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Türk ve Rus heyetleri İdlib için görüşüyor
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum İBB'de 17 yıllık bir memurun sahte evraklarla zimmetine 1,7 milyon lira geçirdiği ortaya çıktı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rejim güçlerine verdiğimiz süre doluyor

Son Dakika Haberleri
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 19:42:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB-Türkiye ticaret anlaşması, Suriyeli mülteci kriziyle başa çıkmada yardımdan daha iyi bir çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]