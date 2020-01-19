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AB: Türkiye'ye ayrılan IPA fonlarının 2020'de yüzde 75 kesileceği iddiaları gerçek dışı
6 saat önce
Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, "Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı" (IPA) programı fonlarından Türkiye'ye verilen mali yardımdan kesinti yapılacağına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Alman medyası Türkiye'ye verilen IPA fonlarının yüzde 75 kesileceğini iddia etmişti
Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, "Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı" (IPA) programı fonlarından Türkiye'ye verilen mali yardımda kesinti yapılacağına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Cumartesi günü Alman medyası kaynaklı haberlerde Türkiye'ye sağlanacak IPA fonlarının yüzde 75 kesileceği iddiaları yer almıştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:45
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