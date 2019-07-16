Son Dakika Haberleri: AB, Türkiye'ye karşı yaptırımları onayladı
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AB, Türkiye'ye karşı yaptırımları onayladı

3 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin KKTC karasularında gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarını gerekçe göstererek yaptırım paketini onayladı.

AB, Türkiye'ye karşı yaptırımları onayladı, System.String[]
Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin KKTC karasularında gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarını gerekçe göstererek yaptırım paketini onayladı.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin KKTC kıta sahanlığındaki faaliyetlerinden dolayı yaptırım paketi onayladı. Onaylanan yaptırım paketi kapsamında Türkiye ve AB arasında devam eden Kapsamlı Hava Taşımacılığı Anlaşması görüşmelerinin ve Ortaklık Konseyi'nin üst düzey diyalogların iptal edildiği açıklandı. - BRÜKSEL
Avrupa Birliği, Türkiye, Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
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