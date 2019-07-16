AB, Türkiye'ye karşı yaptırımları onayladı
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Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin KKTC karasularında gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarını gerekçe göstererek yaptırım paketini onayladı.
Avrupa Birliği Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
(AB), Türkiye
'nin KKTC karasularında gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarını gerekçe göstererek yaptırım paketini onayladı.
Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin KKTC kıta sahanlığındaki faaliyetlerinden dolayı yaptırım paketi onayladı. Onaylanan yaptırım paketi kapsamında Türkiye ve AB arasında devam eden Kapsamlı Hava Taşımacılığı Anlaşması görüşmelerinin ve Ortaklık Konseyi'nin üst düzey diyalogların iptal edildiği açıklandı. - BRÜKSEL
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