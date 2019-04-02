Son Dakika Haberleri: AB, Türkiye'yi şikayet etti

AB, Türkiye'yi şikayet etti

1 saat önce

AB, Türkiye'nin "yabancı ilaç şirketlerinin üretimlerini ülke sınırları içine kaydırmasını gerektiren" uygulaması hakkında Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulundu.

AB, Türkiye'yi şikayet etti, System.String[]
AB, Türkiye'nin "yabancı ilaç şirketlerinin üretimlerini ülke sınırları içine kaydırmasını gerektiren" uygulaması hakkında Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:17 

Dünya Ticaret Örgütü, Türkiye, Avrupa Birliği, Ekonomi
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