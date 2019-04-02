AB, Türkiye'yi şikayet etti
1 saat önce
AB, Türkiye'nin "yabancı ilaç şirketlerinin üretimlerini ülke sınırları içine kaydırmasını gerektiren" uygulaması hakkında Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulundu.
AB
, Türkiye
'nin "yabancı ilaç şirketlerinin üretimlerini ülke sınırları içine kaydırmasını gerektiren" uygulaması hakkında Dünya Ticaret Örgütü
'ne şikayette bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:17
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