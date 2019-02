Ab-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye ile AB'nin ekonomik ilişkileri diyaloğu iş dünyası ve devlet sektörü arasındaki bu önemli görüşmeleri ve tartışmaları yaptıktan sonra, iş birliğinin her boyutunda ve seviyesinde önemli bir katkı oluşturacağını umuyorum.

AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde gerçekleştirildi.



Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB'nin Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc, Avrupa Komisyonu Kabine Başkanı Matej Zakonjsek katıldı.



Toplantının açılışında konuşan Bakan Berat Albayrak, bu toplantının kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, bugünlerde ticaret savaşlarıyla ilgili herkesin endişesi olduğunu ve ekonomik iş birliği, serbest ticaret gibi konuların her taraf için sinerji oluşturabileceğini dile getirdi.



Albayrak, Türkiye'nin son 15 senesinde AB ile ilişkilerin, ticaret hacminin anlamlı şekilde arttığını ve iş birliğinin, bölgedeki herhangi bir ülkeden çok daha fazla entegrasyon oluşturduğu önemli bir sonuç oluşturduğunu aktararak, "Bu nedenle, 3'üncüsü düzenlenen bu yıllık toplantılar yine Türkiye-AB ekonomik ilişkisinin geleceği açısından bize önemli bir yol haritası gösteriyor. İşte bu yüzden bugün bir araya geldik. Türkiye ile AB'nin ekonomik ilişkileri diyaloğu iş dünyası ve devlet sektörü arasındaki bu önemli görüşmeleri ve tartışmaları yaptıktan sonra, iş birliğinin her boyutunda ve seviyesinde önemli bir katkı oluşturacağını umuyorum." diye konuştu.



- "15 Temmuz'da aynı zamanda demokrasiyi savunmak için sokaklara çıktılar"



Bakan Albayrak, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen'in konuşması esnasında kendisine daha sık ve direk görüşmek için cep telefonu numarasını vermesine ilişkin, "Teşekkür ederim. Ben de size cep numaramı vermek isterim böylece beni direkt olarak arayabilirsiniz. Bence telefonda daha sık görüşmeliyiz çünkü birbirimize doğru bilgileri aktarmamız gerekiyor. Türkiye-AB ilişkisi çok önemli, ancak birbirimizi çok doğru bir şekilde beslememiz daha önemli. Çünkü verdiğiniz bilgilerin bir kısmının biraz açıklığa kavuşturmamız gerekiyor." dedi.



Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminde yüzlerce Türk insanının hayatını feda ettiğini ve aynı zamanda o gece binlercesinin de yaralandığını anımsatarak, "Fakat belki de bundan çok daha fazlası, sadece geleceklerini değil aynı zamanda demokrasiyi, çocuklarının geleceğini de savunmak için sokaklara çıktılar. Dolayısıyla, bu sürecin ardından Türkiye, geleceğini ve demokrasiyi savunmak için çok mücadele ediyor. PKK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi birçok terör örgütüyle mücadele etmenin yanında hemen yanı başımızda Suriye ve Irak'taki savaşla da mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin hukukun üstünlüğünden bir gün bile taviz vermeden son 2-3 yıldır demokrasisini çok daha güçlü bir şekilde yeniden canlandırdığını aktaran Albayrak, "Aynı zamansa sadece bölgesine değil AB'ye de özellikle mülteci krizinde destek oluyor. Maalesef AB mültecilere yardım, vize serbestisi ve Gümrük Birliği gibi konulardaki sözünü henüz tutmadı." diye konuştu.



- AB'ye Mısır tepkisi



Türkiye'nin şu anda geldiği yerde özellikle işbirliğinin öncekinden çok daha stratejik hale geldiğine dikkati çeken Albayrak, "Türkiye'nin artık o eski 1990'lı yıllardaki Türkiye olmadığını kabul etmeliyiz. Birbirimizi daha iyi dinlemeli ve anlamalıyız." ifadesini kullandı.



Bakan Albayrak, AB heyetinin Mısır'ı ziyaret etmesine ilişkin ise "AB, geçen hafta Mısır'daydı. TV'de gördük, maalesef geçen hafta Mısır hükumeti dokuz genci idam etti. Bugünlerde demokrasiye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.



- "İş dünyası için de önemli bir toplantı"



AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ise bu etkinlik için bir araya gelmekten dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "Buradaki toplantımızda birçok özel sektör temsilcisinin de bulunmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. İş dünyası için de önemli bir toplantı ve bu mesajların dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.



AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı ile ekonomik ilişkilerin derinliklerine ineceklerini ve iş birliğinin nasıl devam ettirileceği konusunu ele alacaklarını ifade eden Katainen, şunları kaydetti:



"Aslında her zaman karşılıklı konuşmak birbirimiz hakkında konuşmaktan daha iyidir ve biz de bununla birlikte AB tarafı olarak her zaman iş birliğini ilerletmeye ve Türk makamlarıyla konuşmaya istekli olduğumuzu belirtmek istiyorum. Diplomatik olarak hareket etmemiz gerekmediğine inanıyorum. Birbirimizi geçmişten tanıyoruz, ticaretimiz gelişmiş durumda ve Türkiye AB'nin beşinci en büyük ticaret ortağı ve AB'de Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı. Dolayısıyla bunları bildiğimiz için biz birbirimizle konuşmaya devam etmeliyiz."



- Bakan Albayrak'a cep telefonu numarasını verdi



Bazı ekonomik ve politik sıkıntıların da olduğunu ancak çözüme kavuşturulması için iş birliği halinde çalışılabileceğini aktaran Katainen, Bakan Albayrak'a cep telefonunu numarasını gerektiği zaman görüş alışverişinde bulunmak ve direkt bağlantı da olmak açısından vermek istediğini dile getirdi.



Toplantı basına kapalı olarak devam etti.

