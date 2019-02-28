Ab-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı - Aile Fotoğrafı
1 saat önce
- Aile fotoğrafı çekiminden detaylar İSTANBUL - AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın ardından Aile fotoğrafı çektirildi.
- Aile fotoğrafı çekiminden detaylar İSTANBUL - AB- Türkiye
Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın ardından Aile fotoğrafı çektirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:53 Kaynak: AA
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