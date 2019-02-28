Son Dakika Haberleri: Ab-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı - Aile Fotoğrafı

Ab-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı - Aile Fotoğrafı

1 saat önce

- Aile fotoğrafı çekiminden detaylar İSTANBUL - AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın ardından Aile fotoğrafı çektirildi.

- Aile fotoğrafı çekiminden detaylar İSTANBUL - AB- Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın ardından Aile fotoğrafı çektirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:53 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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