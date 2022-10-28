AB'den Elon Musk'a Twitter uyarısı: Avrupa'da bizim kurallarımız geçerli - Son Dakika
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AB'den Elon Musk'a Twitter uyarısı: Avrupa'da bizim kurallarımız geçerli

28.10.2022 16:56

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasının ardından Avrupa Birliği'nden (AB), "Avrupa'da bizim kurallarımız geçerli" uyarısı geldi.

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını kişisel sosyal medya hesabından resmen duyurmasının ardından Twitter binasına elinde lavabo ile girmişti. Musk, bu sabahta dikkat çeken bir açıklama yaparken yanıt Avrupa Birliği'den geldi.

"KUŞ ÖZGÜR KALDI"

Elon Musk bu sabah yaptığı açıklamada "Kuş özgür kaldı" mesajını paylaştı. Musk'ın bu paylaşımına AB Komisyonunun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton'dan yanıt geldi.

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''KUŞ BİZİM KURALLARIMIZA GÖRE UÇACAK''

Avrupa Birliği (AB), Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasının ardından "Avrupa'da bizim kurallarımız geçerli" mesajı verdi. Breton, "Avrupa'da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak" ifadesini kullandı.

DİJİTAL NEFRET YASASINA ATIF YAPTI

Breton mesajında, AB'nin Dijital Hizmetler Yasasına atıf yaparak "DSA" etiketini kullandı. Bu yasa dijital hizmet sağlayıcılarının "nefret söylemi" gibi internetteki yasa dışı olduğuna karar verilen içeriklerin Twitter benzeri dijital hizmet sağlayıcılar tarafından en kısa sürede kaldırılmasını öngörüyor.

VİDEOLU HATIRLATMA YAPTI

AB Komisyonu üyesi Breton, ayrıca, mayıs ayında Musk ile yaptığı görüşmeden sonra yaptıkları açıklamanın videosunu da paylaştı. Videoda Breton Musk'a, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'nı açıkladığını söylüyor. Musk da Breton'a, "Söylediğiniz her şeye katılıyorum" karşılığını veriyor.

TEMMUZDA ANLAŞMAYI FESHETMİŞTİ

Twitter'ı satın alması yılan hikayesine dönen Musk Temmuz ayında, platformdaki bot hesapların Twitter'ın iddia ettiğinden fazla olduğuna yönelik kaygılarını gerekçe göstererek satın alma anlaşmasını feshettiğini açıklamıştı. Şirketin piyasa değeri yüzde 6 azalmış, Twitter hem suçlamaları reddetmiş hem de satış anlaşmasını tamamlaması için Musk'ı mahkemeye vermişti. Taraflar daha sonra anlaşmaya varmışlardı.

Kaynak: AA
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Avrupa Birliği, Elon Musk, Twitter, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Elon Musk'a Twitter uyarısı: Avrupa'da bizim kurallarımız geçerli - Son Dakika

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SON DAKİKA: AB'den Elon Musk'a Twitter uyarısı: Avrupa'da bizim kurallarımız geçerli - Son Dakika
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