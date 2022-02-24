AB, Ukrayna'da tahliye operasyonları düzenleyecek - Son Dakika
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AB, Ukrayna'da tahliye operasyonları düzenleyecek

24.02.2022 11:29
AB, Ukrayna'da tahliye operasyonları düzenleyecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'da saldırılardan etkilenen bölgelerde kendi personeli de dahil olmak üzere tahliye operasyonları yapılacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'da saldırılardan etkilenen bölgelerde kendi personeli de dahil olmak üzere tahliye operasyonları yapılacağını duyurdu.

Borrell, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini "İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana Avrupa için en karanlık saatler" olarak tanımladı.

"AB, mümkün olan en güçlü şekilde yanıt verecektir." diyen Borrell, bu akşam olağanüstü zirve için bir araya gelecek AB liderlerinin, Rusya'ya karşı daha güçlü bir yaptırım paketi kabul edeceklerinin altını çizdi.

Borrell, "Rusya liderliği, eşi görülmemiş bir izolasyonla karşı karşıya kalacaktır." diyerek durumun ölüm kalım meselesi ve küresel toplumun geleceğiyle ilgili olduğunu vurguladı.

Avrupa'nın transatlantik ortaklarıyla birlik içinde duracağını vurgulayan Borrell, "Ukrayna'ya acil yardım tasarlayacağız. Rus saldırısından etkilenen bölgelerdeki kendi personelimiz de dahil olmak üzere tahliye operasyonlarını aktif olarak destekleyeceğiz." diye konuştu.

Borrell, Rusya'nın Batı'nın diplomatik çözüm çabalarına yanıt vermediğini ifade ederek "Putin'in bu anlamsız saldırganlığı durdurması gerekiyor." dedi.

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İkinci Dünya Savaşı, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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