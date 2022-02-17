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AB, Ukrayna'daki anaokulu saldırısını şiddetle kınadı - Son Dakika

AB, Ukrayna'daki anaokulu saldırısını şiddetle kınadı

17.02.2022 23:32
AB, Ukrayna'daki anaokulu saldırısını şiddetle kınadı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'da bir anaokuluna düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'da bir anaokuluna düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu.

AB Dış İlişkiler Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Stanytsia Luhanska'da bir anaokuluna yönelik bildirilen bombardımanın şiddetle kınandığı belirtilerek, "Sivil altyapıların bu tür ayrım gözetmeksizin bombalanması kesinlikle kabul edilemez. Bu, ateşkesin ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalini temsil ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şiddet olaylarına bir an önce son verilmesi çağrısında bulunulurken, "AB olarak, Ukrayna'nın uluslararası tanınan sınırları içinde egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğimizi yineliyoruz. AGİT Özel İzleme Misyonu'nun çalışmalarını tam olarak destekliyoruz ve görev alanı doğrultusunda Ukrayna'nın tamamına sınırsız erişimi için çağrıda bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Anaokulu saldırısı

Ukrayna ordusundan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, ülkedeki Rus destekli güçlerin Luhansk bölgesindeki bir köye top atışı yaptığı ve saldırıda bir anaokulunun vurulduğu belirtilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, saldırıyla ilgili "Bugün, eminim zaten anlamışsınızdır, bir anaokulu, Ukraynalıları itibarsızlaştırmak ve bir Rus eylemi için sahte provokasyon oluşturmak için tasarlanmış bir sahte bayrak operasyonu kapsamında bombalandı." yorumunu yapmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de " Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmeye mazeret bulmak için 'sahte bayrak' operasyonu girişimi içinde olduğunu gördük." ifadesini kullanmıştı.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Ukrayna'daki anaokulu saldırısını şiddetle kınadı - Son Dakika


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