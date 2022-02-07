Üye Girişi
AB, Ukrayna'dan gelebilecek bir göç dalgası senaryosunu değerlendiriyor - Son Dakika

AB, Ukrayna'dan gelebilecek bir göç dalgası senaryosunu değerlendiriyor

07.02.2022 17:42
AB, Ukrayna'dan gelebilecek bir göç dalgası senaryosunu değerlendiriyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya ile Ukrayna arasında olası bir çatışma durumunda Ukrayna'dan AB ülkelerine başlayabilecek bir göç dalgası konusundaki senaryolar üzerinde çalışıyor.

Avrupa Birliği (AB), Rusya ile Ukrayna arasında olası bir çatışma durumunda Ukrayna'dan AB ülkelerine başlayabilecek bir göç dalgası konusundaki senaryolar üzerinde çalışıyor.

Amerikan basınında çıkan ve ABD'li yetkililere dayandırılan "çatışma çıkması halindeki senaryolarla" ilgili tahminler, AB Komisyonu sözcülerinin günlük basın toplantısında gündeme geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi halinde milyonlarca Ukraynalının başta Polonya olmak üzere AB ülkelerine sığınabileceği öngörüsünü değerlendiren AB yetkilileri, ihtimalleri ve mevcut durumu değerlendirdiklerini söyledi.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, "AB, herhangi bir sonuca hazırlıklı olmak amacıyla gerçekleşmesi bulunan ihtimalleri, öngörüleri, farklı senaryoları değerlendirmektedir." dedi.

AB yetkilileri, şu anda sınır bölgelerinde göçle ilgili herhangi bir hareketlilik bulunmadığı için daha fazla spekülasyonda bulunmak istemediklerini aktardı.

Ukrayna'nın AB ile kısa süreli seyahatler için vize serbestisi anlaşması bulunuyor. AB Komisyonu, olası bir göç dalgasında bu durumu da göz önünde bulundurarak değerlendirmelerini yapıyor.

AB Komisyonunun göçten sorumlu sözcüsü Anitta Hipper, gerektiği hallerde vize muafiyetinin askıya alınması için gerekli mekanizmalarının bulunduğunu dile getirdi.

ABD basınında çıkan haberlere göre, adı açıklanmayan Amerikalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya "tam teşekküllü bir saldırı" için gerekli birliklerin dörtte üçünü sınıra yığdığını söylemişti.

ABD'li yetkililer, olası bir saldırı ve çatışma halinde on binlerce askerin ve sivilin öleceği, milyonlarca Ukraynalının komşu ülke Polonya gibi AB sınırlarına göç edeceği tahminini içeren senaryoları dile getirmişti.

Ukraynalı yetkililer ise olası bir savaş konusunda panik yapılmamasını istiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş ihtimalinden bahsedilirken dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, Litvanya'da basın savaş olduğu izlenimi veriyor. Ama durum böyle değil. Bu paniğe ihtiyacımız yok." demişti.

YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Ukrayna'dan gelebilecek bir göç dalgası senaryosunu değerlendiriyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:44 Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli Rusya-Ukrayna görüşmesi
17:43 HDP'li Hüda Kaya'nın "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımına CHP'den yorum: Biz sağlık sorunu yaşayan herkese 'geçmiş olsun' deriz
17:30 Üsküdar'daki patlama vatandaşları korkuttu! O panik anları kamerada
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
16:18 Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü!
16:04 Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 17:50:39. #1.13#
SON DAKİKA: AB, Ukrayna'dan gelebilecek bir göç dalgası senaryosunu değerlendiriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement