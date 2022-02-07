AB, Ukrayna'dan gelebilecek bir göç dalgası senaryosunu değerlendiriyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), Rusya ile Ukrayna arasında olası bir çatışma durumunda Ukrayna'dan AB ülkelerine başlayabilecek bir göç dalgası konusundaki senaryolar üzerinde çalışıyor.

Amerikan basınında çıkan ve ABD'li yetkililere dayandırılan "çatışma çıkması halindeki senaryolarla" ilgili tahminler, AB Komisyonu sözcülerinin günlük basın toplantısında gündeme geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi halinde milyonlarca Ukraynalının başta Polonya olmak üzere AB ülkelerine sığınabileceği öngörüsünü değerlendiren AB yetkilileri, ihtimalleri ve mevcut durumu değerlendirdiklerini söyledi.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, "AB, herhangi bir sonuca hazırlıklı olmak amacıyla gerçekleşmesi bulunan ihtimalleri, öngörüleri, farklı senaryoları değerlendirmektedir." dedi.

AB yetkilileri, şu anda sınır bölgelerinde göçle ilgili herhangi bir hareketlilik bulunmadığı için daha fazla spekülasyonda bulunmak istemediklerini aktardı.

Ukrayna'nın AB ile kısa süreli seyahatler için vize serbestisi anlaşması bulunuyor. AB Komisyonu, olası bir göç dalgasında bu durumu da göz önünde bulundurarak değerlendirmelerini yapıyor.

AB Komisyonunun göçten sorumlu sözcüsü Anitta Hipper, gerektiği hallerde vize muafiyetinin askıya alınması için gerekli mekanizmalarının bulunduğunu dile getirdi.

ABD basınında çıkan haberlere göre, adı açıklanmayan Amerikalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya "tam teşekküllü bir saldırı" için gerekli birliklerin dörtte üçünü sınıra yığdığını söylemişti.

ABD'li yetkililer, olası bir saldırı ve çatışma halinde on binlerce askerin ve sivilin öleceği, milyonlarca Ukraynalının komşu ülke Polonya gibi AB sınırlarına göç edeceği tahminini içeren senaryoları dile getirmişti.

Ukraynalı yetkililer ise olası bir savaş konusunda panik yapılmamasını istiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş ihtimalinden bahsedilirken dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, Litvanya'da basın savaş olduğu izlenimi veriyor. Ama durum böyle değil. Bu paniğe ihtiyacımız yok." demişti.