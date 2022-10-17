AB, Ukrayna için askeri eğitim misyonu kuruyor - Son Dakika
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AB, Ukrayna için askeri eğitim misyonu kuruyor

17.10.2022 17:30
AB, Ukrayna için askeri eğitim misyonu kuruyor

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya sağlanan destek kapsamında 15 bin ordu personelini eğitecek askeri misyon kurma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya sağlanan destek kapsamında 15 bin ordu personelini eğitecek askeri misyon kurma kararı aldı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, AB dışişleri bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısında, Ukrayna'nın talebi üzerine AB Askeri Yardım Misyonu (EUMAM Ukrayna) kurma kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, misyonun amacının, "Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğünü savunmasına, egemenliğini etkin şekilde kullanmasına ve sivilleri korumasına izin vermek için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri operasyonları etkin şekilde yürütme kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunmak" olduğu belirtildi.

AB topraklarında faaliyet gösterecek

Ukrayna ordusuna bireysel, toplu ve özel eğitim verileceği, eğitimi destekleyen üye ülkelerin faaliyetlerinin koordinasyonu ve senkronizasyonun sağlanacağı ifade edilen açıklamada, misyonun, AB üyesi ülkelerin topraklarında faaliyet göstereceği vurgulandı.

Açıklamada, misyonun merkezinin Brüksel'deki AB Dış İlişkiler Servisi EEAS binasında olacağı, EEAS bünyesindeki Askeri Planlama ve Davranış Kabiliyeti (MPCC) Direktörü Koramiral Herve Blejean tarafından komuta edileceği bilgisi paylaşıldı.

Kasım ortasında faaliyete geçmesi planlanan misyonun görev süresinin başlangıçta 2 yıl olacağı kaydedildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dışişleri bakanları toplantısı girişinde yaptığı açıklamada, misyonun Fransa ya da Almanya'nın eğitim misyonlarına alternatif olmayacağına dikkati çekti.

Borrell, "Bu yüksek düzeyli bir eğitim, sadece askerler için değil komutanlar için de. Bu misyon, savaştan önce zaten konuşuluyordu. Şimdi bunu yapmak mümkün. Üye ülkelerin tümünün kapasitelerini bir araya getirdiğimizde çok daha iyi bir şey sunulacağına eminim." diye konuştu.

6'ncı yardım paketi

Dışişleri bakanları, Ukrayna'ya 500 milyon avro değerindeki 6'ncı askeri yardım paketi üzerinde de anlaştı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, miktarın 490 milyonu silah, kalanı ise kişisel koruyucu ekipman, ilk yardım çantaları ve yakıt gibi malzemelerinin sağlanmasını kapsayacak. Böylece AB'nin Ukrayna'ya 28 Şubat'ta başlattığı askeri yardımların toplam miktarı 3 milyar avronun üstüne çıkmış oldu.

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Kaynak: AA

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