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AB Ukrayna'nın doğusunda tırmanan şiddet olaylarını kınadı - Son Dakika

AB Ukrayna'nın doğusunda tırmanan şiddet olaylarını kınadı

20.02.2022 01:31
AB Ukrayna'nın doğusunda tırmanan şiddet olaylarını kınadı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlallerini ve sivil bölgelerin rastgele hedef alınmasını kınadığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlallerini ve sivil bölgelerin rastgele hedef alınmasını kınadığını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırlarına geniş çaplı silahlı kuvvet yığmasının ciddi endişe kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi.

"AB, Rusya'yı, Ukrayna sınırlarının yakınından askeri güçlerini önemli ölçüde geri çekerek gerilimi düşürmeye çağırıyor." denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu tırmanış, son günlerde Ukrayna'nın doğusundaki temas hattı boyunca artan ateşkes ihlalleriyle daha da kötüleşiyor. AB, Minsk anlaşmalarının ve uluslararası insani hukukun açık ihlalini oluşturan ağır silah kullanımını ve sivil bölgelerin rastgele biçimde bombalanmasını kınıyor. Ukrayna'nın devam eden provokasyonlar ve istikrarsızlaştırma çabaları karşısında temkinli tutumunu takdir ediyoruz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Özel Temsilcisi'nin, mevcut gerilimleri yatıştırmak için Üçlü Temas Grubunu olağanüstü toplantıya çağırma önerisini destekliyoruz ve Grubun tüm katılımcılarını mevcut durumu diplomatik olarak ele almak için bu çabaya ortak olmaya çağırıyoruz."

Açıklamada AB'nin provokasyonların olası bir askeri tırmanış için bahane olarak kullanılabilmesinden son derece endişeli olduğu belirtilirken, AGİT Gözlem Misyonu'na hareket özgürlüğü tanınması çağrısı yapıldı.

Açıklamada muhtemel yaptırımlara değinilerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri saldırısı, ortaklarla koordine edilen kısıtlayıcı önlemler dahil büyük sonuçlara ve ciddi maliyetlere sahip olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Avrupa Birliği, Ateşkes, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Ukrayna'nın doğusunda tırmanan şiddet olaylarını kınadı - Son Dakika


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