AB Ukrayna'ya 500 milyon avro değerinde askeri yardım yapacak - Son Dakika
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AB Ukrayna'ya 500 milyon avro değerinde askeri yardım yapacak

27.02.2022 23:23

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacaklarını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacaklarını duyurdu.

Borrell, Dışişleri Bakanlarının bir hafta içerisinde 4. kez bir araya geldikleri olağanüstü toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

AB Temsilcisi, Birliğin Ukrayna ordusuna 450 milyon avro değerinde silah, 50 milyon avro değerinde koruyucu ekipmanlar gibi askeri malzeme yardımı yapmaya karar verdiğini ve bunun AB tarihinde bir ilk olacağını vurguladı.Borrell, bunların "Avrupa barış tesisi" fonu ve hükümetlerarası fondan finanse edileceğini belirterek, bunların haricinde birçok üye ülkenin zaten önemli miktarda askeri teçhizatı gönderdiğini kaydetti.

AB Ukrayna'ya 500 milyon avro değerinde askeri yardım yapacak
AB Ukrayna'ya 500 milyon avro değerinde askeri yardım yapacak
AB Ukrayna'ya 500 milyon avro değerinde askeri yardım yapacak
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Avrupa Birliği, Ukrayna, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Ukrayna'ya 500 milyon avro değerinde askeri yardım yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB Ukrayna'ya 500 milyon avro değerinde askeri yardım yapacak - Son Dakika
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