AB, Ukrayna'ya desteğini ve sınırdaki askeri durumla ilgili endişesini Rusya'ya iletti - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Ukrayna sınırındaki durumdan duyduğu endişeyi ilettiği ve AB'nin Kiev yönetimine desteğini yinelediği bildirildi.

Borrell, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "AB, Ukrayna'nın bağımsızlığını, uluslararası kabul görmüş sınırlar içinde birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tereddüt etmeden destekliyor." dedi.

Son dönemde Rusya'nın Ukrayna sınırında yaptığı askeri tahkimattan "özellikle endişe duyduğunu" belirten Borrell, toplantıda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını yinelemesi halinde Moskova yönetimini caydırma ve Rus ekonomisini hedef alan kısıtlamalar üzerindeki çalışmaları hızlandırma ihtiyacını görüştüklerini dile getirdi.

"AB Rusya'ya yönelik yaptırımları sürekli olarak gözden geçiriyor"

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano da günlük basın toplantısında, Borrell'in AGİT marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldiğini belirtti ve "Temsilci, kısa toplantıda Ukrayna'dan da bahsetti. AB'nin herhangi bir saldırganlığa karşı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine sağlam ve kararlı şekilde destek verme konusundaki tutumumuzu hatırlattı." diye konuştu.

Stano, bir soru üzerine, AB'nin halihazırda Rusya'ya yönelik yaptırım rejimi bulunduğunu anımsattı ve bunların sürekli gözden geçirildiğini, gelişmelere göre yenilerinin eklenebileceğini kaydetti.