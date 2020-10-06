AB-Ukrayna Zirvesi Brüksel'de düzenlendi - Son Dakika

AB-Ukrayna Zirvesi Brüksel'de düzenlendi

Avrupa Birliği (AB) yönetimi ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getiren AB-Ukrayna Zirvesinde "Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik ihlalleri" bir kez daha kınandı.

AB-Ukrayna Zirvesi Brüksel'de düzenlendi, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) yönetimi ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getiren AB-Ukrayna Zirvesinde " Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik ihlalleri" bir kez daha kınandı.

AB-Ukrayna Zirvesi'nin 22'ncisi Brüksel'de düzenlendi. Zirvenin ardından yayımlanan bildiride, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün Rusya tarafından 2014'ten bu yana ihlal edildiği belirtilerek, bu ihlalin kınandığı tekrarlandı.

AB ve Ukrayna'nın Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakını ve Kırım yarımadasındaki insan hakları ihlallerini kınamaya devam ettiği kaydedilen bildiride, Ukrayna kontrolü altında bulunmayan bölgelere uluslararası örgütlerin ve insan hakları kuruluşlarının girmesine Rusya tarafından izin verilmesi talebi yinelendi.

Bildiride, Kırım Tatarları dahil olmak üzere Rusya'da ve Kırım yarımadasında yasa dışı şekilde tutuklanan kişilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı ve Rusya'ya karşı uygulanan AB yaptırımlarının devam edeceği bildirildi.

Zirvede ayrıca AB-Ukrayna Ortaklık Anlaşmasının önemine vurgu yapılarak, AB'nin bu ülkeye desteklerinin devam edeceği aktarıldı.

Ukrayna'nın ekonomi, yargı, yolsuzlukla mücadele, hukukun üstünlüğü, çevre, dijital dönüşüm gibi alanlarda reformları sürdürmesinin önemine işaret edilen bildiride, Ukrayna'nın reform sürecinde ilerleme kaydettiği, bunun hızlandırılması gerektiği belirtildi.

Bildiride, AB'nin Ukrayna'ya Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında 190 milyon avro destek paketi ile 1,2 milyar avro makro finansal yardım programı açıkladığı hatırlatılarak, Ukrayna ile AB'nin siyasi ortaklık ve ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesine yönelik taahhütler teyit edildi.

Avrupa Birliği, Ukrayna, Brüksel, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 21:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB-Ukrayna Zirvesi Brüksel'de düzenlendi - Son Dakika

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