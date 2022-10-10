AB, Ukraynalı mültecileri en az Mart 2024'e kadar kabule devam edecek - Son Dakika
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AB, Ukraynalı mültecileri en az Mart 2024'e kadar kabule devam edecek

10.10.2022 12:28
AB, Ukraynalı mültecileri en az Mart 2024'e kadar kabule devam edecek

Avrupa Birliği (AB), Ukraynalı mültecileri en az Mart 2024'e kadar kabul edeceğini, ülkesine geri dönenlerin tekrar savaştan kaçma ihtimallerine karşı geçici koruma kartlarını iade etmelerine gerek olmayacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Ukraynalı mültecileri en az Mart 2024'e kadar kabul edeceğini, ülkesine geri dönenlerin tekrar savaştan kaçma ihtimallerine karşı geçici koruma kartlarını iade etmelerine gerek olmayacağını duyurdu.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, düzenlediği basın toplantısında AB'nin savaştan kaçan Ukraynalılar için devreye koyduğu "geçici koruma mekanizması"yla ilgili değişikliğe değindi.

Şimdiye kadar 4 milyon 200 bin Ukraynalının, kendilerine AB ülkelerinde eğitim, sağlık ve çalışma hakkı tanıyan bu mekanizma kapsamında AB çatısına alındığını ifade eden Johansson, "Geçici direktif en az Mart 2024'e kadar aktif olacak." dedi.

Johansson, şöyle devam etti:

"Eğer Ukrayna'ya geri dönmeye karar verirseniz ama durum aniden değişir ve tekrar kaçmanız gerekirse AB, sizi her zaman memnuniyetle karşılayacak ve korumaya devam edecek. Dolayısıyla, eve dönmeye karar verdiyseniz ve işler değişiyorsa AB'ye ve geçici korumaya her zaman geri dönebilirsiniz. Kartınızı iade etmenize gerek yok. Kaydınızı tutabilirsiniz ve sadece geri döneceğinizi bildirmeniz yeterli olacaktır."

AB Yetenek Havuzu

Johansson, Ukraynalı gençlere yönelik olarak da "AB Yetenek Havuzu" adlı platformu tanıttı.

Platformun Ukraynalıların AB'deki iş piyasasına daha kolay erişimini sağlamak için tasarlandığını belirten Johansson, şimdiye kadar 600 binden fazla Ukraynalının Birliğin iş gücüne katıldığını ifade etti.

Buna göre, AB'de çalışmak isteyen Ukraynalılar havuza başvuracak ve platform, başvuru sahiplerinin profillerini AB merkezli işverenlerin ihtiyaçlarıyla eşleştirecek.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Ukraynalı mültecileri en az Mart 2024'e kadar kabule devam edecek - Son Dakika

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