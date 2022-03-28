AB, Ukraynalı mültecilerin yükünü tüm üye ülkelere paylaştırmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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AB, Ukraynalı mültecilerin yükünü tüm üye ülkelere paylaştırmaya hazırlanıyor

28.03.2022 20:47
AB, Ukraynalı mültecilerin yükünü tüm üye ülkelere paylaştırmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), Ukraynalı mültecilerin AB genelinde bir sistem üzerinden kaydedilip, yükün tüm üye ülkelerce paylaşılmasını sağlamaya çalışıyor.

Avrupa Birliği (AB), Ukraynalı mültecilerin AB genelinde bir sistem üzerinden kaydedilip, yükün tüm üye ülkelerce paylaşılmasını sağlamaya çalışıyor.

AB içişleri bakanları, Ukrayna'daki savaş nedeniyle oluşan mülteci krizini değerlendirmek için Brüksel'de bir araya geldi.

Bakanlar, toplantıda Ukrayna'dan kaçan kişilerin kabul ve kayıt prosedürlerine, üye devletleri madden destekleme ve mültecilerin güvenliği konularına odaklandı.

Ukrayna'daki savaşın çıkmasından bu yana kapılarını bu ülkeden gelecek kişilere geçici koruma statüsü vererek açan AB'nin içişleri bakanları, ulusal kayıt yerine Birlik genelinde tek bir kayıt sistemi oluşturma kararı aldı.

Bakanlar, böylece geçici korumanın kötüye kullanılmasını ve insan ticareti riskini azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

Toplantı bitiminde basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, savaştan önce dahi Ukrayna'nın, vatandaşları AB'ye kaçırılan ilk beş ülke arasında yer aldığını, dolayısıyla bu ağların şimdi de devam etmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Johansson, şimdiye kadar 3 milyon 800 bin Ukraynalının AB'ye girdiğini, bunların yarısının çocuk olduğunu dile getirdi.

Ylva Johansson, savaşın ilk günlerine nazaran AB'ye sığınan kişilerin sayısında azalma olduğunu, 200 binden günlük 40 bine düştüğünü ancak acil durumlar için hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Polonya'nın tek başına 2 milyon 300 bin kadar mülteciyi ağırladığını aktaran Johansson, "Sığınmacıları Polonya'dan ayrılmaya ve diğer üye ülkelere gitmeye teşvik etmek gerekiyor. Aksi takdirde durum sürdürülebilir olmaz." dedi.

Johansson, şu anda ulusal düzeyde kayıt yapıldığını, gelecekte bu verileri birbirine bağlayacak bir platform olacağını kaydetti.

Platform, geçici korumadan yararlanan kişilerin tüm üye ülkelerde haklarından yararlanabilmelerini ve üye devletlerin bilgi alışverişinde bulunmalarına olanak sağlamayı da hedefliyor.

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Savunma ve güvenlik konuları AB'nin odağında yer alacak Savunma ve güvenlik konuları AB'nin odağında yer alacak

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Brüksel, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Ukraynalı mültecilerin yükünü tüm üye ülkelere paylaştırmaya hazırlanıyor - Son Dakika


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