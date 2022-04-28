AB, Ukraynalıları ağırlayan üye ülkelere 3,5 milyar avro verdi - Son Dakika
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AB, Ukraynalıları ağırlayan üye ülkelere 3,5 milyar avro verdi

28.04.2022 15:14
AB, Ukraynalıları ağırlayan üye ülkelere 3,5 milyar avro verdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukraynalı sığınmacıları ağırlayan üye ülkelere 3,5 milyar avro destek ödemesi yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukraynalı sığınmacıları ağırlayan üye ülkelere 3,5 milyar avro destek ödemesi yaptı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan saldırısı sonrası savaştan kaçan Ukraynalılar için ayrılan ön ödemeler, AB'nin Avrupa'daki mülteciler için uyum bütçesinden karşılandı.

AB üyelerine yapılan ön ödemeler, Ukraynalıların gıda, barınma, sağlık, eğitim, istihdam gibi ihtiyaçlarının karşılanması için sağlandı.

Şu ana kadar gerçekleştirilen ödemelerden en fazla payı alan Polonya'ya 562 milyon avro verildi. İkinci sıradaki İtalya'ya 452 milyon avro, üçüncü sıradaki Romanya'ya 450 milyon avro, İspanya'ya 434 milyon avro, Macaristan'a 299 milyon avro, Çekya'ya 283 milyon avro, Slovakya'ya 209 milyon avro olmak üzere üye ülkelere 3,5 milyar avro destek ödemesi yapıldı.

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Avrupa Birliği, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Ukraynalıları ağırlayan üye ülkelere 3,5 milyar avro verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB, Ukraynalıları ağırlayan üye ülkelere 3,5 milyar avro verdi - Son Dakika
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