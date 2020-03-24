AB ülkeleri Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine başlanması konusunda siyasi... - Son Dakika

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AB ülkeleri Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine başlanması konusunda siyasi...
6 saat önce
AB ülkeleri Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine başlanması konusunda siyasi uzlaşıya vardı.
AB ülkeleri Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine başlanması konusunda siyasi uzlaşıya vardı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:30 Kaynak: AA
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