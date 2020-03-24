AB ülkeleri, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelere başlanması için anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB ülkeleri, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelere başlanması için anlaştı - Son Dakika

AB ülkeleri, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelere başlanması için anlaştı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine başlanması konusunda siyasi uzlaşıya vardığı bildirildi.

AB ülkeleri, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelere başlanması için anlaştı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine başlanması konusunda siyasi uzlaşıya vardığı bildirildi.

Video konferans yoluyla devam eden Genel İşler Konseyi toplantısı sırasında Twitter hesabından paylaşımda bulunan AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, "AB ülkelerinin Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerinin açılmasına ilişkin siyasi uzlaşıya varmasından büyük memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

İki ülkeyi de tebrik ettiğini belirten Varhelyi, "Bu siyası uzlaşı, Batı Balkanlara da güçlü ve açık bir mesaj gönderiyor: Geleceğiniz AB'de." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl ekimde düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde Fransa'nın öncülüğünde Danimarka ve Hollanda gibi ülkeler, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerinin açılmasına karşı çıkmıştı.

AB Komisyonu, müzakere sürecinin önünü açmak için genişleme kurallarında bazı değişikliklere gitmişti.

Avrupa Birliği, Arnavutluk, Makedonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:46 Kaynak: AA

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