AB ülkeleri Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelerin başlatılması konusunda anlaştı

Avrupa Birliği ülkeleri Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakereleri başlatma konusunda anlaştı.



Genişlemeden sorumlu Avrupa Komiseri Oliver Varhelyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği ülkeleri Kuzey Makedonya ve bazı şartların yerine getirilmesi halinde Arnavutluk ile müzakereleri başlatma konusunda anlaştı. Balkan ülkelerine böylece olumlu bir mesaj gönderiyoruz," dedi.