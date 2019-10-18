AB ülkeleri Brexit anlaşmasını onayladı; İngiliz Parlamentosu cumartesi toplanıyor

Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği Brüksel'deki tarihi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde üye ülkeler, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına yönelik yeni Brexit anlaşmasını onayladı. İngiltere ile Brüksel arasında yoğun müzakereler sonucunda zirvenin başlamasına saatler kala anlaşmada iki tarafı da tatmin eden değişiklikler yapıldı. Daha sonra metin, 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının onayına sunuldu.



İngiliz Parlamentosu cumartesi toplanıyor: 320 oya ihtiyaç var



1982 yılından bu yana ilk defa İngiliz Parlamentosu bir cumartesi günü olağanüstü toplanarak yeni Brexit anlaşmasını oylayacak. Fakat İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz temmuz ayında parlamentodaki çoğunluğu kaybetti. Anlaşmanın onaylanması için 320 oya ihtiyaç duyuluyor, İngiltere başbakanının ise parlamentoda sadece 288 milletvekili bulunuyor. Kuzey İrlanda'nın en büyük, Birleşik Krallık'ın dördüncü büyük siyasi partisi olan Demokratik Birlik Partisi (DUP) anlaşmayı desteklemeyeceklerini bildirdi. Parlamentoda 244 milletvekili bulunan Ana muhalefetteki İşçi Partisi de anlaşmayı onaylamama çağrısında bulundu. İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ikinci referandum düzenleyerek son sözü halka bırakmak gerektiğini ifade etti.