AB ülkeleri Brexit'i hangi tarihe erteleyecekleri konusunda anlaşamadı
1 saat önce
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği(AB) üyesi 27 ülkenin temsilcileri Brexit'in hangi tarihi erteleneceği konusunda anlaşamadı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği(AB) üyesi 27 ülkenin temsilcileri Brexit'in hangi tarihi erteleneceği konusunda anlaşamadı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin AB'den ayrılması anlamına gelen Brexit ile ilgili erteleme tarihini belirlemenin AB'ye ait olduğunu söyledi. Johnson, AB bir karar almayı başaramasa da İngiltere'nin 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştirmesi gerektiğini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:44
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