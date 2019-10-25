Son Dakika Haberleri: AB ülkeleri Brexit'i hangi tarihe erteleyecekleri konusunda anlaşamadı
Son Dakika Dünya AB ülkeleri Brexit'i hangi tarihe erteleyecekleri konusunda anlaşamadı

AB ülkeleri Brexit'i hangi tarihe erteleyecekleri konusunda anlaşamadı

1 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği(AB) üyesi 27 ülkenin temsilcileri Brexit'in hangi tarihi erteleneceği konusunda anlaşamadı.

AB ülkeleri Brexit'i hangi tarihe erteleyecekleri konusunda anlaşamadı, System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği(AB) üyesi 27 ülkenin temsilcileri Brexit'in hangi tarihi erteleneceği konusunda anlaşamadı.


İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin AB'den ayrılması anlamına gelen Brexit ile ilgili erteleme tarihini belirlemenin AB'ye ait olduğunu söyledi. Johnson, AB bir karar almayı başaramasa da İngiltere'nin 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştirmesi gerektiğini dile getirdi.

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Avrupa Birliği, Belçika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:44 
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