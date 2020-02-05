AB ülkeleri büyükelçilerinden Çavuşoğlu'na doğum gününü sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB ülkeleri büyükelçilerinden Çavuşoğlu'na doğum gününü sürprizi - Son Dakika

AB ülkeleri büyükelçilerinden Çavuşoğlu'na doğum gününü sürprizi

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri büyükelçileriyle toplantıda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri büyükelçileriyle toplantıda bir araya geldi. (1)

AB ülkeleri büyükelçilerinden Çavuşoğlu'na doğum gününü sürprizi

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:26 Kaynak: AA
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