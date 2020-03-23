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AB ülkeleri Covid-19 nedeniyle bütçe kurallarını askıya aldı
6 saat önce
AB ülkeleri Covid-19 nedeniyle bütçe kurallarını askıya aldı
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kamu harcamalarını sınırlandıran kuralları askıya almaya karar verdi.
AB üyesi 27 ülkenin maliye bakanları koronavirüs salgını nedeniyle video konferans ile Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:31
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