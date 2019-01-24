AB ülkeleri de destek verdi, Venezuela'da neler oluyor?
1 saat önce
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini geçici başkan ilan etmesine ABD'nin ardından Avrupa ülkelerinden de destek geldi.
Venezuela
Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini geçici başkan ilan etmesine ABD
'nin ardından Avrupa
ülkelerinden de destek geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:14
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