Son Dakika Haberleri: AB ülkeleri de destek verdi, Venezuela'da neler oluyor?

AB ülkeleri de destek verdi, Venezuela'da neler oluyor?

1 saat önce

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini geçici başkan ilan etmesine ABD'nin ardından Avrupa ülkelerinden de destek geldi.

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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini geçici başkan ilan etmesine ABD'nin ardından Avrupa ülkelerinden de destek geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:14 

Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Ekonomi
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