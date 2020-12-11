AB ülkeleri gaz emisyonlarını yüzde 55 azaltacak

Michel, Cuma günü konuyla ilgili olarak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Avrupa iklim değişikliğine karşı mücadeleye liderlik ediyor" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel , Avrupa Birliği 'nin (AB) ilgili bilim kurulunun, AB genelinde gaz emisyonlarının 2030 yılına kadar yüzde 55 azaltımasını sağlayacak kurallar üzerinde anlaşma sağlandığını açıkladı.

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