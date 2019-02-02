AB Ülkeleri Guaido'yu Tanımak İçin Harekete Geçti

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Venezuela'da kendi kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu tanımak için harekete geçti.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Venezuela'da kendi kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu tanımak için harekete geçti.



Avrupa ülkeleri Dışişleri Bakanları, Guaido'yu destekleme kararı aldı. Brüksel'den yapılan ortak açıklamada, Avrupa Birliği'nin blok olarak değil, AB üyesi 28 devletin Venezuela Meclis Başkanı Guaido'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıyıp tanımadığına her ülkenin kendisinin tek tek karar vereceği kaydedildi.



İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya'nın, geçtiğimiz cumartesi 8 gün içinde seçim kararı verilmesi şartının yerine getirilmediği için pazartesi gününden itibaren Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanımasının beklendiği belirtildi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise, bunun kabul edilemez bir ültimatom olduğunu söyledi.



AB üyesi diğer küçük devletlerin açıkça 'tanıma' ifadesini kullanmadan kaçınarak Guaido'nun arkasında olduklarını açıklamasının beklendiği belirtildi. AB diplomatları tarafından hazırlanan iki belgede geçici başkan olarak Guaido'ya destek vereceklerini açıklayacakları kaydedildi. Avrupa Birliği'nin adı açıklanmayan bir diplomatının çok sayıda ülkenin bu defakto tanımanın geçici özelliğine vurgu yapmak istediğini söyledi.



Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Perşembe günü hazırladıkları bir belgeye göre AB uluslararası bir temas grubu oluşturacağı, grubun düzenli, ihtiyatlı ve yapıcı temaslarla Venezuela'da 90 gün içinde bir seçim gerçekleştirilmesi için çalışacağı kaydedildi. AB Dış Politika Şefi Federica Mogherini, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya hükümetlerinin yer alacağını Uluslararası Temas Grubu'nun Boliviya, Ekvador ve diğer ülkelerle görüşmeler yapacağını söyledi.



(İHA)

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