AB ülkeleri İngiltere'ye uçuşları yasaklıyor - Son Dakika

AB ülkeleri İngiltere'ye uçuşları yasaklıyor

20.12.2020 16:34
AB ülkeleri İngiltere'ye uçuşları yasaklıyor, System.String[]

Belçika ve Hollanda korona virüs mutasyonunun yayılmasını engellemek amacıyla İngiltere'ye uçuşları durdururken, Almanya ve Fransa'nın da benzer bir adım atması bekleniyor.

Belçika ve Hollanda korona virüs mutasyonunun yayılmasını engellemek amacıyla İngiltere'ye uçuşları durdururken, Almanya ve Fransa'nın da benzer bir adım atması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri korona virüs mutasyonu nedeniyle İngiltere'ye uçuşları yasaklamayı planladığını duyurdu. Hollanda ve Belçika hükümeti, mutasyonun yayılmasını önlemek amacıyla İngiltere'den gelen uçuşları durdurdu. Belçika ayrıca İngiltere'den yapılan tren seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, aynı mutasyonun Hollanda, Danimarka ve Avustralya'da da tespit edildiğini açıkladı.

Almanya ve Fransa'nın da uçuşları yasaklamayı planladığı öğrenildi. Almanya Sağlık Bakanlığı yetkilisi, hükümetin İngiltere ve Güney Afrika'dan gelen uçuşları yasaklamayı düşündüğünü duyurdu. Bakanlık yetkilisi, Alman hükümetinin İngiltere'deki gelişmeleri takip ettiğini ve yeni mutasyonla ilgili verilerin değerlendirildiğini kaydetti. Fransız basınında yer alan haberlerde ise Fransa hükümetinin İngiltere'ye uçuşları durdurmayı düşündüğü ve hükümetin AB ile işbirliğini değerlendirdiği belirtildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün parlamentoda yaptığı konuşmada, bu hafta başlarında tespit edilen yeni korona virüs mutasyonunun virüsün beklenenden daha hızlı yayılmasına neden olduğunu ifade etmişti. Tespit edilen yeni mutasyonun virüsün orijinal halinden yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu söyleyen Johnson, hükümetin harekete geçmesi gerektiğini ifade etmişti. İngiltere'de vaka ve can kayıplarındaki artışın hızla devam etmesi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların ağırlaştırılmasına karar verilmişti. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, İngiltere, Hollanda, Belçika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AB ülkeleri İngiltere'ye uçuşları yasaklıyor - Son Dakika


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