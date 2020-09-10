AB ülkeleri Morina Adası'ndaki 400 göçmen çocuğu kabul etti - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Yunanistan'ın Morina Adası'ndaki mülteci kampında yaşayan 400 çocuğu ülkelerine almaya kabul etti.

Yunanistan'ın Morina Adası'nda mülteci kampında çıkan yangın nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan 400 göçmen çocuğun Avrupa ülkelerine getirilmesine karar verildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Konrad-Adenauer Vakfı etkinliğinde yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın Morina Adası'ndaki mülteci kampında yaşayan ve korumaya muhtaç refakatçisi olmayan 400 mülteci çocuğun Avrupa ülkelerine getirileceğini aktardı. Merkel, kendisinin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in talebi üzerine Yunanistan anakarasına getirilen çocukların AB ülkelerine getirilmesini kabul ettiklerini açıkladı.

Merkel, diğer bazı AB ülkelerinin de refakatçisi olmayan göçmenleri kabul etmeye katılacağını umduğunu ifade etti. Başbakan Merkel, "Göç, sadece göçmenlerin geldiği ülkelerin sorunu değil, aynı zamanda bir Avrupa sorumluluğu haline gelmelidir. Şu anda ortak bir Avrupa göç politikası bulunmamaktadır. ve bu şekilde kalırsa, Avrupa için ağır bir yük olacak" dedi.

Almanya bugüne kadar Yunan adalarındaki mülteci kamplarından 460'dan fazla refakatçisi bulunmayan göçmen çocuğu kabul etti.

(İHA)