Son Dakika Haberleri: AB ülkeleri Netanyahu'nun "ilhak" vaadinden endişeli
Son Dakika Güncel Haber

AB ülkeleri Netanyahu'nun "ilhak" vaadinden endişeli

1 saat önce

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya, Batı Şeria, Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzey kıyılarının muhtemel ilhakına yönelik açıklamadan derin endişe duyduklarını belirtti.

AB ülkeleri Netanyahu'nun

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya, Batı Şeria, Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzey kıyılarının muhtemel ilhakına yönelik açıklamadan derin endişe duyduklarını belirtti.


Avrupa Birliği'nin (AB) 5 önde gelen üye ülkesi; Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Ortak açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya, Batı Şeria, özellikle Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzey kıyılarının muhtemel ilhakına yönelik açıklamadan derin endişe duyuyor. Bu açıklama gerçekleşirse, uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal edecektir." ifadeleri kullanıldı.


Beş ülkenin, taraflardan, 1967 sınırlarına göre iki devletli çözüm ihtimalini tehlikeye sokan uluslararası hukuka aykırı hareketlerden uzak durmalarını istemeyi devam edeceği belirtilen açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya, İsrail'in güvenlik hakkını tanıyor ve Gazze'den İsrail'e yönelik son saldırıları şiddetle kınıyor." ifadelerine de yer verildi.

İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz hükümetinin anlaşmasız Brexit senaryosu: Yükselen gıda fiyatları, sokaklarda protestolar
Trabzonspor'da Ekuban şoku! 1,5 ay yok Trabzonspor resmen açıkladı: Abdülkadir Ömür 4-6 ay yok Fransa'da yargılanan Suudi Prenses Bint Salman'a 10 ay hapis cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 01:49:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB ülkeleri Netanyahu'nun "ilhak" vaadinden endişeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]