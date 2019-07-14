Son Dakika Haberleri: "AB ülkeleri nükleer anlaşmayı korumak için yatırım yapmalıdır"
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"AB ülkeleri nükleer anlaşmayı korumak için yatırım yapmalıdır"

12 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "AB ülkeleri uluslararası anlaşmanın korunması için daha fazla yatırım yapmalıdır.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "AB ülkeleri uluslararası anlaşmanın korunması için daha fazla yatırım yapmalıdır. Bu ülkelerin nükleer anlaşmayı korumak için yatırım yapmaya hazır olduklarına henüz şahit olamadık." dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplantısına katılmak üzere ABD'nin New York kentine giden Zarif, burada İran devlet medyasına nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.
AB ülkelerinin nükleer anlaşmayı korumak için ortaya koyduğu çabanın yeterli olmadığını dile getiren Zarif, "AB ülkeleri uluslararası anlaşmanın korunması için daha fazla yatırım yapmalıdır. Bu ülkelerin nükleer anlaşmayı korumak için yatırım yapmaya hazır olduklarına henüz şahit olamadık. Uluslararası bir anlaşmayı korumak için istekli olduğunuzu ilan etmeniz ile gerekli yatırımı yapmak için hazır olmanız arasında ciddi bir fark vardır. AB bu konudaki ciddiyeti henüz gösteremedi." ifadelerini kullandı.
ABD'nin ekonomik alanda normal uluslararası ilişkilerin dışına çıkmasının kalıcı gelişim hedeflerine ulaşmanın önünde büyük bir engel teşkil ettiğini savunan Zarif, bu konunun uluslararası camiayla paylaşılması ve BM Genel Sekreteri dahil diğer kurumlarla gerçekleştirilecek müzakerelerin de alınan kararlar çerçevesinde yapılması gerektiğini belirtti.
"Bugün olsa nükleer anlaşmayı yeniden imzalar mıydınız?" sorusu üzerine ise Zarif, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Mutlaka bu işi yapardım. Çünkü nükleer anlaşmanın amacı İran'ı güvenlik merkezli denklemden çıkarmak ve İsrail'in bu konudaki planını boşa düşürmekti. İsrail İran'ı güvenlik merkezli bir denkleme dahil etmek istiyordu. Nükleer anlaşma ile bu plan başarısız oldu, İsrail bu yüzden nükleer anlaşmanın en önemli muhalifiydi. ABD'deki aşırıcılar da aynı politikayı izliyordu."
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:21 Kaynak: AA
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