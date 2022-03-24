AB Ülkeleri, Putin'in Doğalgaz Ödemelerinde Rubleye Geçiş Açıklamasına Karşı Kararsız - Son Dakika
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AB Ülkeleri, Putin'in Doğalgaz Ödemelerinde Rubleye Geçiş Açıklamasına Karşı Kararsız

24.03.2022 12:57
AB Ülkeleri, Putin'in Doğalgaz Ödemelerinde Rubleye Geçiş Açıklamasına Karşı Kararsız

BRÜKSEL, 24 Mart (Xinhua) — Putin, Çarşamba günü televizyonda yayınlanan üst düzey hükümet bakanlarıyla yaptığı görüşmede, "Elbette Rusya, hacimlere ve fiyatlara uygun olarak doğalgaz temin etmeyi sürdürecektir… Değişiklik sadece ödemenin para birimini etkiliyor; ödemeler Rus rublesine dönüştürülecektir" ifadelerini kullandı. Avrupa ülkeleri, toplam doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan karşılıyor. Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya karşı […]

BRÜKSEL, 24 Mart (Xinhua) — Putin, Çarşamba günü televizyonda yayınlanan üst düzey hükümet bakanlarıyla yaptığı görüşmede, "Elbette Rusya, hacimlere ve fiyatlara uygun olarak doğalgaz temin etmeyi sürdürecektir… Değişiklik sadece ödemenin para birimini etkiliyor; ödemeler Rus rublesine dönüştürülecektir" ifadelerini kullandı. Avrupa ülkeleri, toplam doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan karşılıyor. Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı özel askeri operasyona tepki olarak yaptırımlar açıklamasından bu yana iki taraf arasındaki doğalgaz ticareti, dalgalanan günlük ticaret hacmiyle merak konusu oluyor.

Avrupa Komisyonu, Rusya'nın yeni hamlesi hakkında yorumda bulunmazken Almanya'nın Ekonomik İşler ve İklim Eylemi Bakanı Robert Habeck, Çarşamba günü Moskova'nın duyurusuna yönelik olası yanıtı Avrupalı ortaklarla görüşeceğini söyledi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise Çarşamba günü Rusya'nın talebinin açıklığa kavuşturulması için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti. Rusya'nın hamlesinin, ticaret kurallarının ihlali anlamına gelip gelmediği konusunda da sorular dile getiriliyor. Rusya'nın "dost olmayan" ülkeler listesinde Rusya'ya yaptırım uygulayan Amerika Birleşik Devletleri, AB üye devletleri, İngiltere, Japonya, Kanada, Norveç ve Singapur gibi ülkeler yere alıyor.

YORUMLAR
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AB, ABD'den gaz tedarikinde öncelik istiyor AB, ABD'den gaz tedarikinde öncelik istiyor Rusya 'dost olmayan' ülkelere doğal gazı rubleyle satacak Rusya 'dost olmayan' ülkelere doğal gazı rubleyle satacak

Avrupa Birliği, Vladimir Putin, Doğalgaz, Rusya, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel AB Ülkeleri, Putin'in Doğalgaz Ödemelerinde Rubleye Geçiş Açıklamasına Karşı Kararsız - Son Dakika


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