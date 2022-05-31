AB ülkeleri, Rusya'dan alınan petrolü yüzde 90 azaltacak - Son Dakika
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AB ülkeleri, Rusya'dan alınan petrolü yüzde 90 azaltacak

31.05.2022 01:42
AB ülkeleri, Rusya'dan alınan petrolü yüzde 90 azaltacak

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan ithal edilen petrol miktarını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltma konusunda uzlaştı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan ithal edilen petrol miktarını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltma konusunda uzlaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesinde, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya petrol yaptırımı uygulama konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Von der Leyen, sosyal medyadaki açıklamasında, "Bu anlaşma Rusya'dan AB'ye petrol ithalatını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltacak." ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de yine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, miktar konusunda farklı bir oran vererek Rusya'dan petrol ithalatının üçte iki azalacağını belirtti.

Rusya'nın savaş için kullandığı "ciddi gelir kaynağının" azalacağını kaydeden Michel, bu ülkeye baskıyı sürdüreceklerini vurguladı.

Sberbank SWIFT'ten çıkarılıyor

Michel, ayrıca bu gece AB liderlerinin uzlaştığı 6. yaptırım paketinde Rusya'nın en büyük bankalarından Sberbank'ın para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılmasının ve Rusya devlet televizyonlarının yasaklanmasının da bulunduğunu bildirdi.

AB ülkeleri, yaptırım paketinin dışında Ukrayna'nın likidite ihtiyacının G7 ülkeleriyle birlikte karşılanması için de anlaşmaya vardı.

Michel, AB'nin bu amaçla Ukrayna'ya 9 milyar avro hibe etmeye hazır olduğunu ve Ukrayna'nın yeniden inşasını destekleyeceklerini belirtti.

Macaristan karşı çıkıyordu

AB Komisyonunun yaklaşık bir ay önce hazırladığı teklifte Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ayda, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu.

Macaristan başta olmak üzere bazı üye ülkeler petrol ithalatı yasağına karşı çıkıyordu. Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanındı.

Buna rağmen Macaristan enerji arz güvenliği tamamen sağlanana kadar ithalatın tamamen kesilmesine karşı çıkıyordu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bugünkü AB Liderler Zirvesine girişinde, AB Komisyonunun kendilerine danışmadan teklif hazırladığını ve "sorumsuzca davrandığını" söylemişti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ukrayna, Petrol, Rusya, Güncel, Son Dakika

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