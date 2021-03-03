AB ülkeleri Sırbistan-Kosova diyaloğunun sürmesini istiyor - Son Dakika

AB ülkeleri Sırbistan-Kosova diyaloğunun sürmesini istiyor

03.03.2021 23:19
AB ülkeleri Sırbistan-Kosova diyaloğunun sürmesini istiyor, System.String[]

Avrupa Birliği'nin (AB) Sırbistan-Kosova Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, AB ülkelerinin, iki ülke arasındaki diyaloğun yapıcı bir şekilde sürmesinden yana olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Sırbistan-Kosova Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, AB ülkelerinin, iki ülke arasındaki diyaloğun yapıcı bir şekilde sürmesinden yana olduğunu söyledi.

Lajcak, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulunan Lajcak, Sırbistan'dan önce 1 Mart'ta Kosova'nın başkenti Priştine'yi ziyaret ettiğini anımsattı.

Lajcak, Kosova'da 14 Şubat 2021'de yapılan erken genel seçimin ardından muhataplarını, diyaloğun başlangıcından bu yana kaydedilen ilerleme konusunda bilgilendirdiğini aktararak, "Diyaloğun kilit role sahip olduğunu yeterince vurgulayamadığımı düşünüyorum." dedi.

Sırbistan'ın Avrupa entegrasyon sürecinde büyük ilerleme kaydettiğinin altını çizen Lajcak, diyaloğun, sürecin devamında da kilit öneme sahip olduğunu belirtti.

AB ülkelerinin, hem Sırbistan hem Kosova'nın üzerine düşen görevleri yerine getirmesini beklediğini söyleyen Lajcak, "Priştine'de de Belgrad'da da aynı mesajı verdim. AB ülkeleri diyaloğun yapıcı bir şekilde sürmesini istiyor. Tarafların da hazır oldukları ölçüde bu süreci başarılı bir şekilde sonlandırmaya hazırız." diye konuştu.

Kosova tarafının diyaloğun öneminin farkına varmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Lajcak, ABD ile yakın bir iş birliği kuracaklarını anımsatarak, "AB ve ABD'nin Batı Balkan ülkeleri konusunda ortak bir gayesi var, o da bu ülkelerin AB'ye dahil olması." ifadesini kullandı.

Sırp lider Vucic de Lajcak ile zengin içerikli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktararak, "Sırbistan, Kosova ile diyaloğun sürdürülmesinden yana. Brüksel'e davet edildiğimiz an diyaloğu devam ettirmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Lajcak'ın uzlaşma politikasıyla çözüm üretme çabasını desteklediğini vurgulayan Vucic, böyle bir çözümün her iki tarafın da kısmi memnuniyeti anlamına geleceğini söyledi.

Aceleyle üretilmiş çözümlerin felaketlere neden olabileceğine işaret eden Vucic, daha önce üzerinde anlaşma sağlanan hükümlerin yerine getirilmesi konusunda ısrarcı olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği, Priştine, Belgrad, Kosova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB ülkeleri Sırbistan-Kosova diyaloğunun sürmesini istiyor - Son Dakika


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