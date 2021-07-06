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AB ülkelerinde aşılama sayılarında büyük fark - Son Dakika

AB ülkelerinde aşılama sayılarında büyük fark

06.07.2021 09:03
AB ülkelerinde aşılama sayılarında büyük fark, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 2021 başında başlayan aşılamalarda ülkeler arasında büyük farklılıklar bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 2021 başında başlayan aşılamalarda ülkeler arasında büyük farklılıklar bulunuyor. Bazı AB ülkelerinde aşılanmış yetişkinlerin oranı yüzde 80'e yaklaşırken bazılarında yüzde 30'un altında kalıyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC) verilerine göre, 450 milyon nüfuslu AB ülkelerinde yıl başından bu yana yaklaşık 225 milyon kişiye en az bir doz aşı yapıldı. İki dozun tamamı yapılan veya tek dozluk aşıların uygulandığı ve "tam aşılı" sayılan kişilerin sayısı ise 147 milyonu aştı.

Böylece AB'de yetişkin nüfusun yüzde 61,5'i en az ilk doz aşıyı olurken tam aşılı yetişkinlerin oranı yüzde 40,2'yi buldu.

Bu sayılarla AB Komisyonunun koyduğu "temmuzda yetişkin nüfusun yüzde 70'ine aşıların en az ilk dozunu uygulama" hedefine yaklaşıldı ancak bu hedef henüz tutturulamadı.

En yüksek aşılama oranı Belçika'da, en düşük Bulgaristan'da

Ülkelere tek tek bakıldığında ise aşılama oranları arasında büyük fark göze çarpıyor. Örneğin aşılama oranının en yüksek olduğu Belçika'da yetişkinlerin yüzde 78'i en az bir doz aşı olmuşken Bulgaristan'da bu oran yüzde 17'de kalıyor.

Belçika'nın ardından aşılı yetişkinlerin oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 73,3 ile Hollanda, yüzde 73 ile Finlandiya, yüzde 72 ile Malta, yüzde 70,5 ile Danimarka oldu.

En az aşılamalar ise Bulgaristan'dan sonra yüzde 30 ile Romanya, yüzde 39 ile Letonya, yüzde 43,7 ile Hırvatistan, yüzde 44,3 ile Slovakya'da ve yüzde 46,7 ile Slovenya'da kaydedildi.

Diğer AB üyelerinde yüzde 50 ve 60'larda seyrediyor. AB'nin kalabalık nüfusa sahip ülkelerinden İtalya'da yetişkinlerin yüzde 67,4'ü, İspanya'da yüzde 65'i, Almanya'da yüzde 64,2'si, Fransa'da yüzde 63,6'sına ilk doz uygulandı.

AB ülkelerine bugüne kadar 430 milyon dozun üzerinde aşı dağıtıldı. Bunların yaklaşık 364 milyon dozu uygulandı.

AB genelinde kullanım için şu ana kadar BioNTech- Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmalarının ürettiği aşılara onay verildi. Johnson and Johnson aşısı tek doz olarak yapılıyor, diğerlerinden iki doz uygulananlar "tam aşılı" sayılıyor.

Avrupa Birliği, Bulgaristan, Belçika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB ülkelerinde aşılama sayılarında büyük fark - Son Dakika


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