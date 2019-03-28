AB Ülkelerinde En Çok Rumenler Spor Yapıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında en fazla spor yapılan ülkenin Romanya olduğu belirlendi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında en fazla spor yapılan ülkenin Romanya olduğu belirlendi.



Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi 28 ülkede vatandaşların mesai saatleri dışında spora ayırdıkları zamana ilişkin araştırmasının sonuçlarını yayımladı.



Buna göre, 16 yaşın üstündeki AB vatandaşlarının yüzde 72'si boş zamanlarında çeşitli spor faaliyetlerine vakit ayırıyor.



AB'de yaşayanların yüzde 27'si haftada 3 saate kadar, yüzde 17'si haftada 3 ila 5 saat, yüzde 28'i ise haftada 5 saatten fazla spora gidiyor.



AB üyeleri arasında mesai saatleri dışında en çok egzersiz yapan ülke Romanya oldu. Rumenlerin yüzde 96'sı her hafta spor faaliyetlerinde bulundu.



Romanya'yı yüzde 93 ile Danimarka, yüzde 91 ile Hollanda ve yüzde 88 ile Almanya izledi.



Öte yandan, AB genelinde en az egzersiz yapılan ülkeler ise yüzde 36 ile Hırvatistan ve yüzde 45 ile Portekiz oldu.

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