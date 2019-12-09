AB ülkelerinden son 10 yılda uçak yolculuğunda yüzde 46 artış oldu

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat tarafından yayınlanan rapora göre, Avrupa Birliği ülkelerinden 2018 yılında 1 milyar 100 milyon yolcu uçakla seyahat etti.



Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat, 28 Avrupa Birliği ülkesinin yıllık uçuş rakamlarını yayınladı. Avrupa Birliği ülkelerinden 2018 yılında 1 milyar 100 milyon yolcunun uçakla seyahat ettiğini açıklayan Eurostat araştırmasında bir önceki yılla mukayese edildiğinden 63 milyon yolcunun artış kaydettiğini belirledi. Raporda, 2010 yılına oranla ise yüzde 43'luk bir artışın olduğu açıklandı. Uçukla sefer yapmayı tercih edenlerin yüzde 46'sı iç hatları, yüzde 37'si AB ülkeleri arasında ve yüzde 16'sı ise AB ülkesi dışına uçtuğu ifade edildi.



Uçuş yolculuğunda en çok artış Litvanya yüzde 19 ile, Letonya, Polonya ve Slovakya yüzde 16 büyüme göstererek ilk dört sırayı alırken, 272 milyon yolcu ile İngiltere ilk sırada yer aldı. Almanya 222 milyon yolcu ile ikinciliği, 221 milyonla İspanya üçüncülüğü alırken 162 milyon yolcuyla Fransa dördüncü ve 153 milyon yolcuyla İtalya ilk beş sırada yerini aldı.



AB'de 2018'de en işlek hava limanı Londra-Heathrow yüzde 3 büyüme göstererek 80 milyon yolcuya hizmet vererek ilk sırada yer aldı. Londra - Heathrow 48 milyon yolcu ile AB dışı trafikte en yüksek yolcu sayısını da ulaşarak birinci oldu. Paris - Charles de Gaulle yüzde 4 büyüme ile 72 milyon yolcuya ulaşarak ikinci sıraya yükseldi.



Amsterdam- Schiphol Havalimanı da yüzde 4 büyüyerek hizmet verdiği yolcu sayısını 71 milyona yükseltti ve üçüncü sırada yer aldı. AB içi trafikte en yüksek yolcuya hizmet veren Amsterdam-Schiphol'de 42 milyon ile birinci oldu. Frankfurt - Main havaalanı ise yüzde 8 oranında büyüyerek 69 milyon yolcuya sayısına ulaşarak listenin dördüncü sırasını aldı. Madrid-Barajas havaalanı da yüzde 9 büyüyerek hizmet verdiği yolcu sayısını 56 milyona yükselterek ilk beşte yerini aldı. - FRANKFURT