AB ülkelerine iki ayda 4 bin 803 ton 131 kilo fındık ihraç edildi

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce'den Ocak ve Şubat aylarında AB ülkelerine 4 bin 803 ton 131 kilogram fındık ihracatı gerçekleşti.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de 39 ilde, 728 bin hektar alanda yaklaşık 600 bin çiftçi tarafından üretiliyor. Fındık üretiminin önemli merkezlerinden olan Düzce'de Ocak ve Şubat ayı fındık ihracat rakamları açıklandı. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre ise AB ülkelerine Ocak ayında 2 bin 428 ton 529 kilogram, Şubat ayında ise 2 bin 374 ton 602 kilogram fındık ihracatı olmak üzere toplamda 4 bin 803 ton 131 kilo ihraç edildiği görüldü. - DÜZCE