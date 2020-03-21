AB ülkelerine iki ayda 5 bin 156 ton 522 kilo fındık ihraç edildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AB ülkelerine iki ayda 5 bin 156 ton 522 kilo fındık ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi

AB ülkelerine iki ayda 5 bin 156 ton 522 kilo fındık ihraç edildi

6 saat önce

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce'de 2020 yılının ilk iki ayında AB ülkelerine 5 bin 156 ton 522 kilogram fındık ihracatı gerçekleşti.

AB ülkelerine iki ayda 5 bin 156 ton 522 kilo fındık ihraç edildi, System.String[]

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce'de 2020 yılının ilk iki ayında AB ülkelerine 5 bin 156 ton 522 kilogram fındık ihracatı gerçekleşti.


Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de 39 ilde, 728 bin hektar alanda yaklaşık 592 bin çiftçi tarafından üretiliyor. Fındık üretiminin önemli bölgelerinden olan Düzce'de de yeni yılın Ocak ve Şubat ayındaki fındık ihracat rakamları açıklandı. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre ise AB ülkelerine Ocak ayında 2 bin 334 ton, Şubat ayında ise 3 bin 122 ton 200 kilo olmak üzere toplam 5 bin 156 ton 522 kilo fındık ihracatı gerçekleşti.


Düzce'den 2019 yılında 15 bin 344 ton fındık ihracatı yapılmıştı. - DÜZCE

Avrupa Birliği, Avrupa, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:18 Kaynak: İHA

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